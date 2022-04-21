На 8-20% подорожали лекарства в России с конца февраля

В среднем на 15% подорожали лекарства в России с 25 февраля. В отдельных случаях цены выросли более чем на 20%. Об этом говорится в отчете Росстата, который каждую неделю делает выборку из 10 самых популярных лекарственных препаратов, пишут «Ведомости».

По оценке Росстата, лидерами роста цен стали корвалол (плюс 21,4%), мазь левомеколь (плюс 20%) и анальгин российского производства (плюс 19%). Меньше всех подорожали аллохол (на 8,7%), эргоферон (на 10,7%) и реналгин (на 12%).

В среднем стоимость препаратов на российском рынке в марте выросла на 15% по сравнению с февралем, оценил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Он считает, что дальнейшее подорожание, если оно случится, будет уже незначительным, но на возврат цен к уровню февраля рассчитывать не стоит.