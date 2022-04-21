Пьяный водитель отправился в больницу после наезда на остановку в Кондинском районе

В поселке Кондинское вечером накануне, 20 апреля, произошло ДТП с участием пьяного водителя. По данным окружной Госавтоинспекции, 30-летний мужчина, управляя «ВАЗом», не выбрал безопасную скорость движения и допустил занос автомобиля, после чего врезался в остановку общественного транспорта. В результате ДТП водитель получил травмы.

«При освидетельствовании на состояние опьянения водителя установлено 0.6 промилле в выдыхаемом воздухе», - уточнили в ведомстве.