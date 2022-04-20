16+
Логотип Сиапресс
USD  77,0809   EUR  83,2705  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Регионы могут самостоятельно продлить майские праздники, заявили в Госдуме

Правительство РФ не поддержало идею о продлении майских праздников

Регионы могут самостоятельно продлить майские праздники, заявили в Госдуме
pixabay.com

Регионы России могут самостоятельно принять решение о продлении майских праздников, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По его словам, правительство РФ инициативу о продлении не поддержало.

«Как вы помните, широкий общественный резонанс получила наша инициатива именно в этом году сделать длинными майские праздники. Буквально накануне получили ответ от правительства — в рамках федерального предложения они это не видят, видят, что каждый регион вправе продлять праздники самостоятельно», — цитирует Даванкова «РИА Новости».

Он добавил, что депутаты намерены обратиться к губернаторам с просьбой продлить праздники в тех регионах, где это актуально.

В начале апреля Владислав Даванков, представляющий в Госдуме партию «Новые люди», предложил продлить предстоящие майские праздники до десяти дней - с 1 по 10 мая. Он заявил, что это поможет людям заготовить продукты на осень.

В этом году, согласно производственному календарю, выходными объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. «Новые люди» предлагают сделать выходными также 4, 5 и 6 дни месяца.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 17:38, просмотров: 174, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Мне хочется, чтобы искусство попало в Вечность, а не в какую-то конкретную действительность» 1848
  2. ТРЦ «Вершина» с новым названием вновь выставили на торги в Сургуте 708
  3. В Сургуте торговую сеть поймали на необоснованном росте цен 563
  4. В самолет, летевший в Сургут, ударила молния 554
  5. ​У югорчанина, распространившего интимный снимок подруги, нашли склад оружия 440
  6. ​Самолеты Utair полетят из Тюмени в Анапу, Баку и Геленджик 438
  7. Коммунальщики Сургута откачали почти четыре тысячи кубометра луж 432
  8. Аварии с двумя пострадавшими детьми произошли в Сургуте за сутки 402
  9. В Нижневартовске нет недостатка провианта и иностранных лекарств 358
  10. Суточное число новых заболевших коронавирусом в ХМАО сократилось до 39 334
  1. В Нефтеюганске талые воды окрасились в зеленый из-за разлива уранина 2664
  2. ​В Югре прекратили поиски людей, провалившихся под лед на снегоходах 2380
  3. ​Королевство и гвозди 2373
  4. Назначен новый директор МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Сургута 2329
  5. Главврач сургутской поликлиники заявил, что масочный режим в Югре можно отменять 2166
  6. Новую волну коронавируса в России ожидают к началу лета 2007
  7. ​«Когда у Сургутнефтегаза наступит «черный день» для распаковки «кубышки» – один бог знает» 1983
  8. Сургутяне жалуются на странный смог: его принесло из соседних регионов 1931
  9. Я уеду жить в… В какие города и страны переезжают сургутяне? 1864
  10. «Мне хочется, чтобы искусство попало в Вечность, а не в какую-то конкретную действительность» 1848
  1. ​«А мы будем!..» 6440
  2. ​Развязка сияет, что дальше? 5869
  3. ​Испанский стыд 5794
  4. «Стать серьезным художником — своего рода монашество» 5760
  5. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 5101
  6. ​Контакт с реальностью 5047
  7. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 4576
  8. В Югре отменили пеню за неоплату коммунальных услуг 4388
  9. Какие изменения произойдут в налоговом законодательстве в апреле? 4049
  10. В Сургуте пенсионер подозревается в изнасиловании несовершеннолетней девушки с ОВЗ 3937

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика