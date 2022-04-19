Россияне оценили «достойную пенсию» в 45 тысяч рублей

Размер «достойной пенсии» для среднестатистического россиянина составляет 45 тыс. рублей, следует из результатов исследования сервиса Superjob. По сравнению с результатами аналогичного опроса прошлого года размер желаемой пенсии вырос на 5%, пишет РБК.

Самые высокие пенсионные ожидания — у респондентов с ежемесячным доходом более 80 тыс. рублей и опрошенных старше 45 лет. Достойная пенсия для них – 49,4 тыс. и 46,9 тыс. рублей соответственно. Россияне с доходом менее 30 тыс. рублей согласны на пенсию в размере 38,1 тыс. рублей.

Опрос также показал, что самые высокие ожидания от пенсии — в Москве (50 000 руб.), Санкт-Петербурге (47 900 руб.) и Хабаровске (46 300 руб.), самые низкие — в Воронеже (40 200 руб.) и Ижевске (40 300 руб.).