За год 11,5 тысячи граждан и ИП Тюменской области вышли из тени

В 2021 году в Тюменской области выявлена теневая занятость и легализована заработная плата 11 598 граждан и индивидуальных предпринимателей. Такие данные озвучил директор департамента труда и занятости населения региона Александр Сидоров на заседании областной межведомственной комиссии по противодействию теневой занятости и легализации трудовых отношений. Мероприятие провел заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер.

«Целевой показатель по восстановлению численности занятого населения достигнут на 100 процентов. В течение прошлого года мероприятиями охвачено 19 тысяч человек (102,7% от планового значения). В результате, в регионе наблюдается значительное снижение численности зарегистрированных безработных за последний год (с 20 тысяч до 4 тысяч человек)», - добавил Александр Сидоров.

Алексей Райдер подчеркнул, что задача региональных властей — «это защита трудовых прав граждан, а также помощь работодателям в приведении документов в соответствии с нормами трудового законодательства, предупреждение их о последствиях неформальных трудовых отношений».

Комиссия утвердила механизм информационного взаимодействия, который обеспечивает межведомственный обмен данными в целях выявления хозяйствующих субъектов с признаками теневой занятости, анализа деятельности таких организаций и предприятий.