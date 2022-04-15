Профессиональный портрет главы муниципалитета составили в Югре

33 главы муниципалитетов Югры прошли оценку личностно-профессиональных качеств и управленческих компетенций. Мониторинг провели сотрудники окружного департамента государственной гражданской службы и кадровой политики совместно с Региональным институтом управления по методикам РАНХиГС и TrimetrixHD.

«Мы промониторили развитие 46 компетенций и навыков, и выяснилось, что, например, лидерские качества и управленческий потенциал глав муниципалитетов округа значительно выше, чем в среднем по России», – сообщил директор департамента Александр Деменко.

В числе самых развитых качеств у югорских глав оказались: умение понимать и оценивать людей, умение добиваться поставленных целей, способность работать в команде и др.

А главной мотивацией для главы муниципалитета, по данным исследования, является стремление к управлению людьми и процессами, готовность брать на себя ответственность и исполнять роль лидера.