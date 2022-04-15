Потерять работу боятся больше трети россиян

Большинство россиян (64%) испытывают тревогу относительно своей работы, показал опрос образовательной платформы Skillbox. Он проводился с 7 марта по 7 апреля среди 64,5 тыс. жителей городов-миллионников.

Согласно результатам опроса, 66,9% респондентов беспокоятся из-за неопределенности в развитии карьеры на текущем месте работы, 38% боятся потерять работу, а около 29% ожидают, что их профессия перестанет быть востребованной на рынке труда. Последние — это в основном специалисты отрасли торговли, экономисты, финансисты и риэлторы, пишет Forbes.

Две трети респондентов намерены освоить новую сферу. Из них 17% рассматривают сферу дизайна, 13% планируют переучиться на разработчиков. Перспективными отраслями респонденты также назвали дата-аналитику, маркетинг, разработку 3D-графики. О переквалификации, прежде всего, задумываются инженеры, фармацевты, финансовые аналитики, геодезисты и другие специалисты, отмечают в Skillbox.