Школьницы из югорских поселков, пострадавшие от схода снежной наледи, идут на поправку

Школьницы из поселков Федоровский и Пойковский, пострадавшие от схода снежной наледи, идут на поправку в Сургутской травмбольнице. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения.

Школьнице из Пойковского провели операцию, после которой она пришла в себя и начала дышать самостоятельно. Теперь, когда острый период миновал, и состояние девочки стабилизировалось, сургутские врачи готовят ее к переводу в Российскую детскую клиническую больницу.

«Одно из последствий удара – смещение костей лица. Ребёнка уже в ближайшее время ждут челюстно-лицевые хирурги Москвы, чтобы выполнить реконструкцию», - говорится в сообщении депздрава.

У пострадавшей из поселка Федоровский травма пришлась на грудную клетку. Специализированную медицинскую помощь девочке оказал хирург Ринат Рахметов, после чего ей назначили антибактериальную обезболивающую терапию. После перевода из реанимации в палату хирургического отделения она остается под динамическим наблюдением.

Напомним, инциденты с падением наледи на детей произошли в начале апреля. Прокуратура и СК проводят проверки.