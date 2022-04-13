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Россияне подали коллективный иск к ушедшему из страны Netflix

60 млн рублей потребовали российские пользователи от Netflix за уход с рынка

Россияне подали коллективный иск к ушедшему из страны Netflix
pixabay.com

Российские пользователи Netflix подали к компании коллективный иск на сумму 60 млн руб. Причина – отказ стримингового сервиса от работы в России, сообщает «РИА Новости».

Представители адвокатского бюро из Санкт-Петербурга «Чернышов, Лукоянов и партнеры», которое готовит иск, заявили, что «односторонний отказ Netflix от предоставления услуг российским пользователям является нарушением договора с российскими пользователями. Подобные действия противоречат ГК РФ и Закону о защите прав потребителей и нарушают права пользователей сервиса на территории России».

В бюро также считают, что «иск к Netflix является первым шагом в проекте защиты интересов российских граждан и организаций в связи с недобросовестным и дискриминационным поведением целого ряда западных компаний».

К исковому заявлению присоединились 20 человек, около 100 заявок на включение в инициативную группу пока разбираются в адвокатском бюро. Истцы рассчитывают на компенсацию морального вреда.

Американский стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке работы в России в начале марта после начала спецоперации России в Украине.


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Сегодня в 16:41, просмотров: 179, комментариев: 0

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