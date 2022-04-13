Действие истекших водительских удостоверений продлят на три года

Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года, автоматически продлят на три года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Оно коснется около пяти миллионов российских водителей.

«Решение позволит снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации, сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур, что крайне важно в сложившейся экономической ситуации», – говорится на сайте правительства.

Кроме того, постановление автоматически продлевает действие диагностических карт. Для транспорта, зарегистрированного в районах Крайнего Севера и предназначенного для перевозок опасных грузов, срок будет увеличен на 12 месяцев. Также автоматически продлят действие отдельных санитарно-эпидемиологических заключений и свидетельства о государственной регистрации племенных стад.