До 30% подорожают книги в России из-за санкций, выяснил «Коммерсантъ»

Кризис в книжной, журнальной и газетной типографии усугубится в России из-за введенных Евросоюзом санкций. К нехватке бумаги прибавится острый дефицит полиграфических красок, которые в основном импортировались из ЕС. Европейские производители уже останавливают поставки, а китайские аналоги на 80–100% дороже, рассказали «Коммерсанту» полиграфисты и издатели. По их оценке, запасов материалов хватит на два-три месяца.

В перечень товаров, запрещенных для импорта из Европы в Россию в соответствии с пятым пакетом санкций, вошли краски для печати, немелованная и мелованная бумага, используемая для печати или других графических целей, картон, оборудование для производства целлюлозы и отделки бумаги или картона, а также переплетные машины, оборудование для флексографии, офсетной, высокой и глубокой печати.

Полиграфисты надеются наладить поставки из других стран – Китая, Индии, Турции и Южной Кореи. Но качество их товаров еще не проверено, а логистика в этих странах хуже, чем в Европе. Срок доставки заказа в лучшем случае составит два—четыре месяца. «Даже если поставщики будут действовать очень быстро, к концу июля типографии встанут», - сообщил гендиректор «Парето-Принт» (печатает книги) Павел Арсеньев.

Издатели книг и газет готовятся к усугублению кризиса в полиграфии. «Мы уже ощущаем дефицит материалов и задержки в печати, по нашему прогнозу, основной кризис на рынке придется на третий квартал»,— заявил гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев.

В результате, по словам директора издательства «Росмэн» Бориса Кузнецова, книги подорожают на 25–30% как минимум. «Сейчас уже издатели подняли цены от 5% до 15%»,— отметил он.