Бритни Спирс сообщила о своей беременности

40-летняя американская певица Бритни Спирс, недавно освободившаяся из-под опеки своего отца, ждет ребенка от Сэма Ашгари, с которым она обручилась в сентябре прошлого года. Об этом она сообщила в популярной соцсети.

По словам Спирс, она узнала о своей третьей беременности после поездки на остров Мауи, поскольку заметила изменения в своем весе. «Я так сильно похудела, чтобы отправиться в путешествие на Мауи, только чтобы снова набрать его. Я подумала: «Боже, что-то случилось с моим желудком?» Мой муж сказал: «Нет, ты беременна, глупышка!» Итак, я сделала тест на беременность, и у меня будет ребенок!», — написала певица, добавив, что будет реже появляться на публике и избегать папарацци.

У Бритни Спирс есть два сына — 15-летний Джейден и 16-летний Шон, отцом которых является танцор Кевин Федерлайн.