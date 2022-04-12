Росавиация продлила запрет полетов в аэропорты юга и центра России до 19 апреля

Росавиация в восьмой раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России. Ограничения будут действовать до 19 апреля, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«До 19 апреля 3:45 мск продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении ведомства.

Для организации перевозки пассажиров в эти города авиакомпаниям по-прежнему рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, режим «закрытого неба» на юге и в центральной части России был введен Росавиацией 24 февраля.