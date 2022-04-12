16+
Логотип Сиапресс
USD  79,1596   EUR  85,9752  

Новости

Больше новостей
В случае блокировки YouTube вы...
Комментировать
0
Вы используете VPN?
Комментировать
0
Вы следите за новостями о коронавирусе?
Комментировать
0
Вы почувствовали на себе дефицит товаров?
Комментировать
0
Больше опросов

Число российских работников в простое за месяц увеличилось с 44 тысяч до 100 тысяч

Минтруд: в простое сейчас находится меньше сотрудников, чем в пандемию

Число российских работников в простое за месяц увеличилось с 44 тысяч до 100 тысяч
pixabay.com

Число российских работников в простое оценивается в 90–100 тыс. человек, сообщила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова. По ее словам, это меньше, «чем в разгар пандемии, но больше, чем в обычное время».

«Что касается простоя предприятий, то всплеск роста был в первые полторы недели марта. Если на 1 марта в простой были отправлены 44 тыс. человек, то в середине марта эта цифра возросла до 95 тыс. человек и ежедневно колеблется в районе 90–100 тыс. человек»,— сказала Мухтиярова в интервью «Известиям».

Она также отметила, что 54 тыс. граждан относятся к категории «планируемых к высвобождению», что на 10% больше, чем в начале марта, но в 2–2,2 раза меньше, чем в пандемию. На учете в службах занятости состоят 663 тыс. человек — в 2,6 раза меньше, чем в марте 2021 года.

Основная проблема на рынке труда, по оценке чиновницы, наблюдается в автомобильной промышленности. «АвтоВАЗ» и Volkswagen отправили работников в простой. У компаний наблюдаются проблемы с логистическими цепочками. Также сложная ситуация в авиации, но и здесь «прорабатываются различные решения», добавила Мухтиярова.

Центр стратегических разработок считает, что до конца 2022 года число рабочих мест в российской экономике может сократиться на 2 млн, из-за этого уровень безработицы в стране вырастет с нынешних 4,4% до 7,1–7,8%. При менее остром развитии событий показатель увеличится до 6,4–6,5%, отмечает «Коммерсантъ».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:02, просмотров: 161, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. 20-летний югорчанин отправится в психлечебницу после двойного убийства 977
  2. ​Сургутские общественники посчитали, что «Google провоцирует блокировку YouTube» 877
  3. Не велика потеря! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 819
  4. В Турции намерены создать авиакомпанию для перевозки российских туристов на курорты 655
  5. ЕС внес Utair в черный список по авиабезопасности 617
  6. Ставки сделаны: какие выгодные ипотечные программы остались на рынке 592
  7. В Нижневартовске рецидивист попался на краже шоколадной пасты и джема 560
  8. ​Противоаварийная тренировка на Сургутской ГРЭС-2 527
  9. Кинологи РФ: самовыгул собак опасен как для животного, так и для людей 513
  10. В Сургутском и Нефтеюганском районах подскочила заболеваемость гриппом и ОРВИ 476
  1. ​Развязка сияет, что дальше? 4420
  2. В Тюменской области на трассе заметили розового фламинго 2141
  3. ​Потребление и разум 1925
  4. «Не напрасно в край сургутский геолог шагает…» 1893
  5. Второклассники сургутской школы «Перспектива» переехали в новый корпус 1893
  6. В Сургуте столкнулись три автомобиля – погибла женщина-водитель 1804
  7. ​Югорчанин попался при попытке вывезти за границу свыше полутора миллиона рублей 1689
  8. ​Евросоюз включил в новый санкционный список главу «Сургутнефтегаза» Богданова 1587
  9. В Сургуте устранили обвал грунта на разделительной полосе 1477
  10. Три снегохода ушли под лед в Сургутском районе: семеро выжили, двое пропали без вести 1463
  1. ​«А мы будем!..» 5875
  2. ​Испанский стыд 5286
  3. ​Здравствуй, здравый смысл? 5074
  4. «Стать серьезным художником — своего рода монашество» 4872
  5. Сергей Юнганс: «Мы сами формируем того зрителя, который в будущем полюбит классическую музыку, оперу, балет…» 4772
  6. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 4583
  7. ​Развязка сияет, что дальше? 4420
  8. ​Контакт с реальностью 4393
  9. Новый участок дороги в Нижневартовске завершат к ноябрю 2022 года 3990
  10. В Югре отменили пеню за неоплату коммунальных услуг 3876

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика