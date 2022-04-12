Минтруд: в простое сейчас находится меньше сотрудников, чем в пандемию

Число российских работников в простое оценивается в 90–100 тыс. человек, сообщила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова. По ее словам, это меньше, «чем в разгар пандемии, но больше, чем в обычное время».

«Что касается простоя предприятий, то всплеск роста был в первые полторы недели марта. Если на 1 марта в простой были отправлены 44 тыс. человек, то в середине марта эта цифра возросла до 95 тыс. человек и ежедневно колеблется в районе 90–100 тыс. человек»,— сказала Мухтиярова в интервью «Известиям».

Она также отметила, что 54 тыс. граждан относятся к категории «планируемых к высвобождению», что на 10% больше, чем в начале марта, но в 2–2,2 раза меньше, чем в пандемию. На учете в службах занятости состоят 663 тыс. человек — в 2,6 раза меньше, чем в марте 2021 года.

Основная проблема на рынке труда, по оценке чиновницы, наблюдается в автомобильной промышленности. «АвтоВАЗ» и Volkswagen отправили работников в простой. У компаний наблюдаются проблемы с логистическими цепочками. Также сложная ситуация в авиации, но и здесь «прорабатываются различные решения», добавила Мухтиярова.

Центр стратегических разработок считает, что до конца 2022 года число рабочих мест в российской экономике может сократиться на 2 млн, из-за этого уровень безработицы в стране вырастет с нынешних 4,4% до 7,1–7,8%. При менее остром развитии событий показатель увеличится до 6,4–6,5%, отмечает «Коммерсантъ».