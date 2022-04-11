Sabah: Турция планирует создать авиакомпанию для перевозки российских туристов на свои курорты

Власти Турции обсуждают трехэтапный план для поддержки туристического сектора. Среди прочего для перевозки российских туристов планируется создать новую авиакомпанию, которая будет базироваться в Анталье, пишет со ссылкой на источники издание Sabah.

Кроме того, работающим в России турецким туроператорам (в первую очередь Anex Tour, Pegas Touristik и Coral Travel) предоставят кредиты на общую сумму 300 млн долларов. О мерах поддержки будет объявлено в мае. В результате турецкие власти рассчитывают привлечь до 2 млн российских туристов, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, в марте туроператоры приостановили чартерные программы в Турцию, опасаясь ареста находящихся в лизинге у России самолетов. Туроператоры сообщали о десятикратном падении объемов бронирования туров в Египет и Турцию. В начале апреля глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ведомство рассчитывает восстановить полетные программы в Турцию к майским праздникам.