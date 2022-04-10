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На «Госуслугах» появится возможность заключить договор купли-продажи авто

Россияне смогут продавать автомобили с помощью портала госуслуг

На «Госуслугах» появится возможность заключить договор купли-продажи авто
Фото: pixabay.com

Россияне смогут заключать договоры о покупке и продаже автомобилей на «Госуслугах». Нововведение предусмотрено постановлением, которое подписал на днях премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Уточняется, что функционал будет доступен для пользователей портала, разместивших сведения о своем авто в личном кабинете. Документ можно будет подписать электронной подписью. На данный момент на портале госуслуг есть пошаговая инструкция о сделках с автомобилем, но в электронной форме доступно лишь снятие машины с государственной регистрации.


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Сегодня в 11:29, просмотров: 131, комментариев: 0

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