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Инфляция в марте в России стала максимальной с января 1999 года

До 16,69% ускорилась годовая инфляция в марте в России

Инфляция в марте в России стала максимальной с января 1999 года
pixabay.com

Инфляция в марте в России ускорилась в годовом выражении до 16,69%, следует из доклада Росстата. Это максимум с марта 2015 года. По сравнению с февралем потребительские цены выросли на 7,6% — это максимальный показатель с января 1999 года.

С начала года цены на продовольствие выросли на 9,95%. Для сравнения: в марте 2021 года потребительские цены выросли на 0,66%, с января по март 2021-го – на 2,13%, пишут «Ведомости».

Больше всего подорожала плодоовощная продукция. По сравнению с февралем - на 14,2%, в годовом выражении — на 34,8%. Лидерами роста цен в марте стали: лук (+50,1%), сахар (+44%), капуста белокочанная (+39,8%), бананы (+31,5%), морковь (+29,5%), помидоры свежие (+27,4%), свекла столовая (+24,7%), груши (+21,7%), виноград (+14,9%), соль (+14,2%), рис (+12,9%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали электротовары и другие бытовые приборы: стиральные машины — на 46%, холодильники — на 35%, бытовые плиты — на 27,5%, ноутбуки и телевизоры — на 22-23% Пылесосы стали дороже на 26,2% относительно предыдущего месяца. Кроме того, на 36,6% подорожали мониторы для настольных ПК, на 24,8% — моноблоки для компьютеров, на 22,9% — телевизоры и на 21,6% — ноутбуки, отмечает Forbes.


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Сегодня в 12:49, просмотров: 219, комментариев: 0

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