Депутат Миронов предложил отменить ЕГЭ из-за нехватки бумаги в России

Руководитель фракции «Справедливая Россия – За Правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил сделать сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году добровольной из-за нехватки офисной бумаги.

«Дефицит офисной бумаги может привести к срывам сдачи ЕГЭ, а вслед за этим осложнит поступление выпускников в вузы. Чтобы снизить «градус напряжённости», предлагаю в этом году сделать ЕГЭ добровольным, а вступительную кампанию провести на основе результатов обычных экзаменов», — написал Миронов в своем телеграм-канале.

Он выразил сомнение, что региональные отделы образования смогут решить проблему. «Нет бумаги – нет ЕГЭ. Ещё несколько недель назад, практически сразу же после начала военной операции на Украине, в некоторых крупных регионах страны из-за внезапно возникшего дефицита бумаги сорвалось написание Всероссийских проверочных работ», — добавил депутат.

Он также назвал ЕГЭ «самым настоящим проклятием российского образования» и призвал использовать нехватку бумаги для постепенного отказа от него.

Напомним, с конца февраля об уходе или приостановке деятельности в России объявили многие западные компании, в том числе крупные поставщики мелованной бумаги — Stora Enso, UPM, Sappi и Arctic Paper, сообщал «Коммерсантъ». В результате бумага сильно подорожала: по данным «КП», в магазинах Петербурга пачку бумаги формата А4, которая раньше стоила 250-300 руб., теперь можно купить за 1500-1700 руб.