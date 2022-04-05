Travelata.ru: 85% бронирований на лето приходятся на Россию

В России заметно выросла стоимость туров в Турцию и Египет. Средний чек при бронировании туров в Турцию на апрель составляет 104 тыс. руб., в Египет — 129,82 тыс. руб., что соответственно на 35,8% и 34,7% дороже, чем в ноябре 2021 года, пишет «Коммерсантъ».

Собеседник издания на туррынке сообщил, что за этот же период вдвое увеличилась стоимость проживания в курортных гостиницах этих стран, поэтому сейчас стоимость тура, например, в Турцию начинается от 110 тыс. руб. на человека против 50–60 тыс. руб. годом ранее. Эксперты также отмечают высокую стоимость перевозки, которая, по их оценке, является основным фактором дороговизны туров.

Пока российские путешественники ведут себя осторожно и не спешат бронировать зарубежные туры, отмечает издание. По данным Travelata.ru, 85% бронирований приходятся на Россию. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, уже более 50% номерного фонда на черноморском побережье Краснодарского края забронированы на лето, около 30% номеров российские туристы раскупили на Азовском море.