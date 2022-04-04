Продажи автомобилей в России упали в марте на 60%, выяснил «Коммерсантъ»

Цены на новые автомобили в России выросли в марте в среднем на 40%. Сильнее всего – до 60% - подорожали премиальные машины. Цены увеличились на фоне девальвации и приостановки поставок, пишет со ссылкой на дилеров и данные «Автостата» «Коммерсантъ».

По информации «Автостата», у 26 официально представленных на российском рынке производителей, которые не скрыли прайс-листы на сайтах, машины подорожали на 35-45%. Повышение цен у «Автоваза» составило от 11% до 47% в зависимости от модели и комплектации, стоимость автомобилей Kia выросла на 24-39%.

По словам директора «Авилон Мерседес-Бенц» Рената Тюктеева, активнее всего, в среднем на 50–60%, подорожали автомобили верхнего ценового сегмента. Но и доступность их в России значительно ниже, поскольку США, ЕС и Япония ввели запрет на новые поставки. «Именно здесь сложился основной дефицит, который будет усиливаться с каждым днем, и мы уже это ощущаем», - отметил Тюктеев.

Гендиректор ГК «Автодом» (специализируется на премиальных брендах) Андрей Ольховский сообщил, что продажи в марте снизились примерно на 60%. «В апреле сохранится тренд на снижение, и, если ключевая ставка ЦБ не изменится, падение может достигнуть 70%. Трафик в дилерских центрах минимальный», - добавил он.

По словам экспертов, в ближайшее время будут расти продажи автомобилей с пробегом. Однако и в этом сегменте в целом наблюдается падение продаж из-за снижения реальных доходов населения. Взрывного роста реализации машин с пробегом в апреле ждать не стоит, хотя соотношение новых и подержанных автомобилей на рынке будет приблизительно 20% к 80%, предположил гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль.