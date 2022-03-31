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​Александр Моор: «Важно сохранить набранный темп и приумножить потенциал нашего АПК»

Стартовала X агропромышленная выставка «Тюмень Агро — 2022. Устойчивое развитие АПК»

​Александр Моор: «Важно сохранить набранный темп и приумножить потенциал нашего АПК»
Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

В четверг, 31 марта, открылась X агропромышленная выставка «Тюмень Агро — 2022. Устойчивое развитие АПК». Масштабное мероприятие собрало более 30 компаний из Тюменской, Свердловской, Омской, Московской, Ростовской областей, Алтайского края, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан и Республики Беларусь.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, рассказывая о старте мероприятия в тг-канале, отметил, что в условиях экономической блокады России на 1-е место выходит вопрос продовольственной безопасности: «Тюменская область полностью обеспечивает собственную потребность населения по основным видам продуктов. Мясо птицы, свинины, молочной продукции, картофеля, зерна, огурцов выращивается и производится больше, чем необходимо. Избытки мы поставляем на рынки других регионов. Важно сохранить набранный темп и приумножить потенциал нашего АПК».

На базе комплекса «Пышминская Долина» в р.п. Винзили Тюменского района проходит выставка новинок от российских и зарубежных производителей сельскохозяйственной техники. Кроме того, для участников и гостей выставки предусмотрена обширная деловая программа. Они обсудят цифровизацию АПК, финансовые инструменты, доступные сегодня отрасли, меры господдержки, подготовку кадров и биологическую безопасность животноводства.


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Сегодня в 13:31, просмотров: 119, комментариев: 0

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