Товарооборот между Тюменской областью и Республикой Казахстан вырос почти в два раза

Тюменская область и Республика Казахстан будут работать над расширением сотрудничества. Соответствующие договоренности достигнуты на итоговой встрече с заместителем губернатора региона Андреем Пантелеевым, сообщается в официальном телеграм-канале Тюменской области.

Казахстан — один из основных внешнеторговых партнеров региона. В 2021 году товарооборот между Тюменской областью и Республикой Казахстан вырос в 1,8 раза и составил 129 млн долларов, включая экспорт - 96,6 млн и импорт - 32,4 млн.

Сотрудничество ведется по шести перспективным направлениям: агропромышленный комплекс и пищевая промышленность, здравоохранение, наука и образование, охрана окружающей среды.

«Для продвижения тюменских товаропроизводителей в городах Нур-Султан и Алматы функционируют постоянно действующие экспозиции Тюменской области. В Республике востребованы тюменские строительные материалы, пиломатериалы и удобрения», - отмечается в сообщении.

С другой стороны действует региональная общественная организация «Национально-культурная автономия казахов Тюменской области».

Напомним, что делегация из Казахстана несколько дней работала в Тюменской области. Ранее гости познакомились с возможностями тюменской строительной индустрии.