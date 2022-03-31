Месячник охраны труда в Тюменской области пройдет при поддержке властей и профсоюзов

В Тюменской области 1 апреля стартует месячник охраны труда, приуроченный ко Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля.

В рамках акции в регионе пройдет ряд мероприятий, направленных на совершенствование сферы охраны труда.

«На протяжении многих лет по инициативе департамента труда и занятости населения Тюменской области совместно с социальными партнерами и органами власти проводится комплекс мероприятий, направленных на профилактику производственного травматизма, совершенствование форм и методов управления охраной труда. С каждым годом акция вызывает все большую поддержку общественности, органов власти, работодателей, работников и профсоюзов. Проводимые мероприятия способствуют созданию здоровых условий труда на рабочих местах, снижению риска производственного травматизма и профзаболеваний, продвижению культуры безопасного труда», - рассказали в пресс-службе департамента.

Отметим, что в 2022 году Всемирный день охраны труда посвящен стратегиям укрепления национальных систем охраны и безопасности труда и пройдет под лозунгом «Общими усилиями сформировать позитивную культуру охраны труда».