Жители Тюменской области смогут вызвать врача через чаты в Telegram

В Тюменской области в рамках проекта «ЗдравКонтроль» запущены три чата в Telegram, где жители региона смогут получить ответ от сотрудников медицинских организаций можно в течение двух часов.

Чаты будут работать с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00. «Жители области могут задать представителям медорганизаций вопрос, рассказать о проблеме и оперативно получить ответ по вопросам: вызов врача на дом; запись на приём к врачу или обследование; доступность медпомощи в поликлиниках; наличие очередей в поликлиниках; этика и деонтология; трактовка нормативных документов», - сообщается в Telegram-канале региона.

Отмечается также, что в медчатах не предусмотрено обсуждение работы скорой медицинской помощи; экстренной госпитализации; вопросов, касающихся назначенного лечения/постановки диагноза; стоимости лекарственных препаратов.

«Помимо ответов на вопросы граждан, в медчатах будет публиковаться информация по самым актуальным для пациентов темам, таким как диспансеризация, профилактические мероприятия, изменения в организации медицинской помощи и другие полезные материалы, будут проводиться опросы», - рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова.

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