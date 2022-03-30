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Антимонопольщики завели дело на крупного российского производителя сахара

ФАС продолжает проверки фирм, производящих сахар в России

Антимонопольщики завели дело на крупного российского производителя сахара
Фото: pixabay.com

Крупнейший российский производитель сахара «Продимекс» привлек внимание антимонопольщиков – фирму подозревают в незаконных действиях, повлекших рост цен на сахар. Анализ документов подтвердил, что компания координировала деятельность торговых сетей в условиях повышенного спроса на товар, заведено дело. Информация об этом появилась на сайте ФАС.

ФАС также отмечает, что признаки нарушения антимонопольного законодательства выявлены в ходе внеплановых антикартельных проверок в отношении крупнейших производителей сахара.

Напомним, что антимонопольщики проводят проверки у крупных производителей сахара из-за повышенного спроса. Рейды спровоцированы также необоснованным сокращением количества продукта на рынке.


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30 марта в 00:36, просмотров: 446, комментариев: 0

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