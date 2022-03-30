ФАС продолжает проверки фирм, производящих сахар в России

Крупнейший российский производитель сахара «Продимекс» привлек внимание антимонопольщиков – фирму подозревают в незаконных действиях, повлекших рост цен на сахар. Анализ документов подтвердил, что компания координировала деятельность торговых сетей в условиях повышенного спроса на товар, заведено дело. Информация об этом появилась на сайте ФАС.

ФАС также отмечает, что признаки нарушения антимонопольного законодательства выявлены в ходе внеплановых антикартельных проверок в отношении крупнейших производителей сахара.

Напомним, что антимонопольщики проводят проверки у крупных производителей сахара из-за повышенного спроса. Рейды спровоцированы также необоснованным сокращением количества продукта на рынке.