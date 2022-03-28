Третий корпус школы №9 обеспечит места для густонаселенных районов Сургута

В этом году третий корпус школы №9 планирует открыть 22 первых класса, сообщила глава департамента образования Ирина Замятина. Сейчас образовательное учреждение готовят к процедуре оформления документов.

«На сегодня в 39 микрорайоне сдается объект образования. Как только он будет передан системе образования, а учреждение получит лицензию, мы планируем открывать еще 22 первых класса. Это особенно важно для 38, 39, 40 и 42 микрорайонов, которые нуждаются в шаговой доступности школ», – рассказала глава департамента.

Новый корпус рассчитан на 550 мест. В нем есть спортивный, хореографический и актовый залы, бассейн, лингафонные кабинеты, кабинет для коррекционной педагогики детей с ОВЗ, помещения для занятий шахматами, медицинский блок, библиотека и столовая.

Напоминаем, с 1 апреля в Сургуте начнется прием заявлений в первые классы.