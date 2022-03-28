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​Население кинулось затариваться лекарствами

Спрос на ряд лекарств в России вырос в 10 раз

​Население кинулось затариваться лекарствами
Фото: pixabay.com

Ряд лекарств в России стали активно раскупать: спрос на препараты вырос в десять раз, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«По некоторым препаратам — в десять раз. При этом самое удивительное, что на те препараты существует срок годности. Причем на ряд из них очень короткий, до двух лет», — заявил министр, отметив, что в большинстве случаев эти лекарства, судя по всему, пропадут: покупатели «четко шли, в том числе, на ущерб для собственного бюджета, потому что они просто не будут использованы за этот промежуток времени».

При этом он напомнил, что льготникам препаратов хватит как минимум на 5,5 месяца — таковы запасы, и сейчас идет авансирование следующих закупок.


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Сегодня в 08:51, просмотров: 607, комментариев: 0

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