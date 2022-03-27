Массовые вызовы граждан в военкоматы по телефону — происки мошенников

Массовых вызовов граждан России в военные комиссариаты по телефону не ведется, заявил представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В течение последних дней многим гражданам России мужского пола поступили фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщает об их вызове в военный комиссариат. Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб», — сообщил он, прокомментировав многочисленные жалобы россиян на такие звонки. Напомним, что вызов в военкомат осуществляется через вручение повестки.