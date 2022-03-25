Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер сегодня утром, сообщают СМИ — в партии опровергают

Глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский умер сегодня в 10.45 по Москве — такое сообщение появилось в телеграм-канале Mash. Издание уточняет, что последние сутки политик находился в коме.

От ЛДПР комментариев пока не последовало, однако спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в телеграме информацию опровергает, при этом сообщает, что Жириновский находится в тяжелом состоянии. «Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив, — написал Володин. — Состояние его действительно тяжёлое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления».

Напомним, что в феврале лидер либерал-демократов заразился коронавирусом и попал в больницу, где находится и сейчас.

UPD. В ЛДПР также отреагировали на сообщения о смерти лидера: в партии заявили, что Жириновский жив и сейчас находится на плановых процедурах в больнице.