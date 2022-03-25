Комитет по вопросам патриотического воспитания появится в думе Нижневартовска

Комитет по развитию гражданского общества и национальных и общественных объединений появится в думе Нижневартовска. Об этом сообщается в группе «Единой России Нижневартовска» в соцсети «ВКонтакте».

«В думе города планируется создать новый комитет для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к полномочиям представительного органа муниципалитета в сфере развития гражданского общества, национальных и общественных объединений», — говорится в сообщении.

Председатель думы Нижневартовска Алексей Сатинов заявил, что новый комитет появится в ответ на вызовы, стоящие перед городом. Предполагается, что его возглавит депутат Татьяна Жигулина.

На сегодняшний день в думе Нижневартовска четыре комитета: по бюджету, вопросам безопасности населения, строительству и социальным вопросам.