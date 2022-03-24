Россия снимет ограничения с сухопутных границ Казахстана и Монголии

Оперштаб России по борьбе с коронавирусом решил снять ограничения на передвижение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией. Новые правила начнут действовать с полуночи 30 марта, говорится в сообщении оперштаба.

Уточняется, что будут сняты ограничения на: въезд граждан Казахстана в Россию и выезд граждан РФ в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы; въезд граждан Монголии в Россию и выезд граждан РФ в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы.

Напомним, границы между странами были закрыты на фоне пандемии коронавируса. Россия возобновила авиасообщение с Казахстаном в сентябре 2020 года, с Монголией – в декабре 2021-го. Прошлым летом Монголия открыла въезд россиянам, прошедшим вакцинацию против коронавируса.