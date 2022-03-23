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​Сериал-продолжение «Секса в большом городе» продлили на второй сезон

Спин-офф «Секса в большом городе» продлили на второй сезон

​Сериал-продолжение «Секса в большом городе» продлили на второй сезон
Фото: HBO Max

Сериал «И просто так» — продолжение истории «Секса в большом городе» — продлили на второй сезон. Об этом сообщила пресс-служба стримингового сервиса HBO Max в официальном Twitter-аккаунте. Решение о продлении шоу принято из-за того, что оно стало самой просматриваемой премьерой на HBO Max.

Продюсером новой части снова выступит Майкл Патрик Кинг, работавший над «Сексом в большом городе» и первым сезоном «И просто так». «Я рад, взволнован и готов рассказать больше историй об этих ярких, смелых персонажах, которых играют сильные, удивительные актрисы. На самом деле мы все в восторге», — сказал Патрик Кинг американскому Forbes.

Напомним, премьера «И просто так» состоялась в декабре прошлого года. Оригинальный сериал «Секс в большом городе» выходил с 1998 по 2004 год на канале HBO и стал культовым в США и за его пределами.


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Сегодня в 15:47, просмотров: 183, комментариев: 0

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