Замглавы Минпромторга предложил создать в России кибервойска

Заместитель главы Минпромторга Василий Шпак предложил создать в России кибервойска, а также гособоронзаказ в этой сфере. По его словам, это помогло бы отечественным разработчикам «развить в себе свои патриотические качества». В таком случае, считает чиновник, российские специалисты «десять раз подумали перед тем, как покидать пределы родины в погоне за длинным рублем в иностранных компаниях».

Свою инициативу Василий Шпак озвучил на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. «Я считаю, что было бы очень правильным, наверное, — не имею права давать советы Министерству обороны, — но как предложение о создании кибервойск и о создании государственного заказа с точки зрения обороны и безопасности нашим разработчикам именно в этой сфере, где они могли бы, не получив отсрочку, а получив занятость и развивая свои профессиональные компетенции, приносить пользу своей стране, развивая в себе свои патриотические качества», — цитируют Шпака «Ведомости».

Ранее российские власти начали обсуждать антикризисные меры из-за санкций, введенных Западом в ответ на «военную спецоперацию» в Украине. На этом фоне правительство РФ освободило IT-компании от налогов на три года, отмечает «Коммерсантъ». Кроме того, сотрудники российских IT-компаний получат отсрочку от армии и возможность оформить льготную ипотеку.