Режиссер Виталий Мельников скончался в возрасте 93 лет

Режиссер, сценарист, народный артист РСФСР Виталий Мельников умер накануне, 21 марта, в Санкт-Петербурге. Ему было 93 года.

«Семья боролась за него до последнего. Виталий Вячеславович скончался сегодня», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Ленфильма».

Виталий Мельников родился 1 мая 1928 года на Дальнем Востоке. Его отец в 1937 году был репрессирован, после чего будущий режиссер с матерью переехал в Западную Сибирь. Затем он уехал учиться в Москву, где окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии.

Почти 50 лет Виталий Мельников проработал на киностудии «Ленфильм», поставил больше 20 художественных фильмов. В числе его наиболее известных картин - «Семь невест ефрейтора Збруева», «Здравствуй и прощай», «Старший сын», «Отпуск в сентябре», «Утиная охота», «Бедный, бедный Павел».