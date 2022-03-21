Telegram стал самым популярным мессенджером в России в марте, сообщил «Мегафон»

Мессенджер Telegram за первые две недели марта впервые обошел по популярности WhatsApp в России, сообщили в пресс-службе «Мегафона». Специалисты компании проанализировали мобильный интернет-трафик с помощью инструментов Big Data.

«За первые две недели марта доля Telegram в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 48 до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца», - цитирует сообщение ТАСС.

В компании добавили, что популярность сервиса выросла на фоне ограничений доступа к другим месенджерам и соцсетям. Исследование также показало, что доля WhatsApp сократилась до 32 с 48%, а доля Viber - с 5 до 4%.

Сегодня Telegram лидирует в 82 регионах России. Исключение составляют Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня - в этих регионах самым популярным средством общения остается WhatsApp.