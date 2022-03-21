Турпоездки по России формируют более 80% бронирований

Доля внутренних направлений в структуре продаж организованных туров в марте достигла 83%, поездки за рубеж — лишь 17%. Такие расчеты привели в Travelata.ru, пишет «Коммерсантъ». В марте прошлого года Россия в структуре спроса организованных туров занимала 31%, а в 2019 году — 11%.

По данным Travelata.ru, продажи туров по России с 14 по 20 марта выросли в шесть-семь раз неделя к неделе. Наиболее востребованными направлениями на внутреннем рынке в «Интуристе» называют Сочи, Анапу, Кавминводы и Крым. При этом эксперты отмечают снижение спроса на отдых в Крыму из-за закрытого на фоне военных действий аэропорта.

В структуре спроса на зарубежные направления, по данным Travelata.ru, лидируют Абхазия (9% от всех бронирований), Турция (5%) и ОАЭ (2%). Но в компании туристов предупреждают о риске бронирования туров за рубеж: большинство полетных программ туроператоров сняты и пока ведется лишь проработка расписания рейсов на апрель. Другая серьезная проблема – частая отмена рейсов со стороны перевозчиков.