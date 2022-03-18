РБК рассказал об отмене магазинами скидок и промоакций

Поставщики товаров повседневного спроса отменяют промоакции, позволявшие магазинам снижать цены. До сих пор по таким скидкам россияне покупали половину товаров, но сейчас это невыгодно ни производителям, ни ретейлерам, пишет РБК.

Отказаться от проведения промоакций решили несколько российских торговых сетей. В их числе, по данным издания, оказались ретейлер X5 Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»), сети магазинов «Азбука вкуса» и«Верный».

Как сообщили в пресс-службе сети магазинов «Верный», за последнее время от промоакций, предусматривающих в том числе скидки на продукцию, отказалась примерно треть поставщиков.

От промоакций отказались не только транснациональные компании в рамках отказа от дальнейших инвестиций в Россию, но и российские производители, рассказал источник РБК в одной из федеральных сетей. В основном это те, кто зависит от импортного сырья, отметил он. По его словам, в каких-то категориях российские поставщики отменяют даже больше промо, чем иностранные компании.

По оценке исследовательской компании NielsenIQ, в 2021 году посетители крупнейших розничных сетей России приобретали со скидкой более 51,6% товаров в натуральном выражении. В денежном выражении доля товаров, реализуемых в рамках промоакций, составила 49,7%. Лидерами среди товаров, продаваемых со скидками, были кондиционеры для белья, стиральные порошки, средства для мытья посуды, творожные десерты, детское питание и шоколадные плитки.