Продажи презервативов резко выросли в российских магазинах и аптеках

Россияне массово скупают презервативы в магазинах и аптеках в ожидании дальнейшего роста цен. По подсчетам аналитиков, на неделе с 28 февраля по 6 марта аптечные продажи презервативов выросли по сравнению к сопоставимому периоду 2021 года на 17% в натуральном выражении, до 540,7 тыс. упаковок, и на 32%, до 184,1 млн руб., — в денежном, пишет РБК. При том, что за неделю с 21 по 27 февраля натуральные продажи показали снижение год к году на 0,2%, до 460 тыс. упаковок.

Значительный рост продаж презервативов в последние две недели подтвердили в сети аптек «36,6» — они увеличились почти на 26% в сравнении с предыдущими неделями. На Ozon в первой половине марта к предыдущим двум неделям продажи презервативов выросли в натуральном выражении на 33%. На Wildberries продажи увеличились на 170% год к году.

По словам продавцов, покупатели чаще всего приобретают большие упаковки от различных брендов по 2, 18 и 30 штук.