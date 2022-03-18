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​Закрытие аэропортов на юге России продлили до 26 марта

Режим закрытого неба на Юге России сохранится до 26 марта

​Закрытие аэропортов на юге России продлили до 26 марта
pixabay.com

Ограничение работы аэропортов Кубани и ряда городов Юга России продлили до 26 марта. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Аэродинамика» (управляет аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы).

В Краснодарском крае не работают аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме и используется в качестве временного хаба на период режима закрытого неба. Также полеты временно ограничены в аэропорты в Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе, Элисте.

Напомним, аэропорты на юге России приостановили работу 24 февраля в связи с началом «военной спецоперации» России в Украине. Изначально ограничения действовали до 2 марта, однако затем их продлили до 20 числа.


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Сегодня в 10:17, просмотров: 120, комментариев: 0

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