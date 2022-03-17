Цены на iPhone выросли треть в России за последние три недели

За последние три недели, с 23 февраля по 15 марта, цены на смартфоны компании Apple в российских онлайн-магазинах выросли на 24–34%, а ноутбуки Apple подорожали на 46–142%. Об этом со ссылкой на исследование рынка сервиса Price.ru сообщает агентство «РИА Новости».

«Максимально взлетели цены на ноутбуки Apple, поскольку в России масса профессий, от продуктовых дизайнеров до аналитиков, которые работают на операционной системе iOS. Так, мы видим, что некоторые модели подорожали в 2–2,4 раза, например средняя цена MacBook Pro MK1E3 составила рекордные 480,1 тыс. рублей, а MacBook Z11B0004T — 302,7 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

Меньше всего, по оценке исследователей, цена изменилась на MacBook Air MGN63 — она выросла на 46%, 15 марта гаджет стоил 126,1 тыс. руб. Среди смартфонов больше всего подорожал iPhone 13 128GB — на 34%, сейчас он стоит 96 тыс. руб., а также iPhone 13 Pro 128GB — на 31%, его цена достигла 125,9 тыс. руб.

Из всей продукции Apple меньше всего подорожали планшеты, цена на них увеличилась на 13–34%. Из них сильнее всего подорожал iPad Pro 12.9 128GB — на 34%, достигнув 131 тыс. руб.

Напомним, на фоне военной спецоперации России в Украине компания Apple объявила об остановке поставок и продаж в России и ограничении поддержки платежного сервиса Apple Pay и других услуг.