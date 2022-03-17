Правительство РФ поставило на паузу проект железной дороги «Северный широтный ход»

Правительство РФ решило поставить на паузу крупные железнодорожные инфраструктурные проекты из-за ухудшения экономической ситуации, пишет «Коммерсантъ». Первым в списке, по данным издания, стал Северный широтный ход (СШХ): власти решили отложить этот проект стоимостью почти 300 млрд руб., а уже одобренные бюджетные кредиты перенаправить на другую инфраструктуру.

СШХ — проект железнодорожного коридора, предполагающий развитие инфраструктуры существующих дорог, а также строительство моста через Обь и 700 км новой дороги от Салехарда до Надыма. Напомним, в апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин предложил профинансировать СШХ за счет инфраструктурных кредитов.

Как следует из протокола совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина 9 марта, наблюдается дефицит финансирования по проекту более 300 млрд руб., есть и риски привлечения концессионером заемного капитала, пишет «Коммерсантъ». Согласно документу, предлагается перенаправить 50 млрд руб. инфраструктурного кредита, который уже одобрен, на другие приоритетные инфраструктурные проекты.