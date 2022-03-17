Иностранные фармкомпании отказываются от проведения исследований в России

Глобальные фармацевтические компании отказываются от проведения новых клинических исследований на территории России. Об этом со ссылкой на сообщения на сайтах Pfizer, Lilly, AbbVie и представителей Sanofi и MSD пишут «Ведомости». Между тем, клинические исследования в России — обязательное условие для регистрации препаратов в стране. Минздрав РФ пока не получил от фармкомпаний соответствующих уведомлений, отмечает издание.

Компания Pfizer, продажи которой в России за 2021 год составили 52,8 млрд рублей, заявила, что перенесет все текущие клинические испытания на альтернативные площадки за пределами России. Компания занимается четырьмя онкологическими препаратами, два из которых применяются в гематологии, по данным реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава.

Как пояснил руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда «Инбио венчурс» Илья Ясный, зарубежные инновационные препараты, которые регистрируются в России, должны проходить клинические исследования на ее территории, Исключение, по его словам, составляют лекарства от редких заболеваний и препараты, применяемые во время пандемий. Если пауза в клинических исследованиях затянется, новые лекарства будут появляться на российском рынке с большим отставанием.

Пример тому – препараты от гепатита C и муковисцидоза, которые стали доступны россиянам лишь через пять лет после их регистрации на других рынках. Срок появления инновационных препаратов растянется до бесконечности, то есть отмены санкций против России, отметил эксперт. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов также отметил, что процесс выхода на российский рынок иностранных препаратов затормозится.