332 новых заболевших коронавирусом выявлено в Югре

За минувшие сутки в ХМАО выявлено 332 новых заболевших коронавирусом в 22 муниципалитетах. Больше всего новых случаев зафиксировано в Сургуте – 38, Ханты-Мансийске – 34, Советском районе – 27 и Кондинском районе – 26.

На момент выявления у 316 заболевших наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония, сообщили в окружном оперштабе. Состояние 49 госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также за сутки в ХМАО от ковида умерли шесть человек. За весь период пандемии - 2 478 человек.