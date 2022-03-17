Президент РФ Владимир Путин анонсировал увеличение социальных выплат

В ближайшее время российские власти увеличат минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, а также все социальные выплаты, в том числе пособия и пенсии. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на президента РФ Владимира Путина.

«Понимаю, что рост цен серьезно бьет по доходам людей. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере», – заявил глава. Он также добавил, что необходимо рассчитать точные параметры этих изменений для того, чтобы снизить уровень бедности и неравенства в текущей ситуации.

Также Владимир Путин поручил правительству в сжатые сроки проанализировать эффективность мер поддержки людей, которые потеряли работу.