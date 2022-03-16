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Россияне стали чаще покупать кнопочные телефоны

Продажи китайских смартфонов выросли в России в два раза

Россияне стали чаще покупать кнопочные телефоны
pixabay.com

Продажи китайских смартфонов в России за период с 28 февраля по 12 марта выросли в два раза по сравнению с двумя предыдущими неделями, пишет «Коммерсантъ». Как сообщили изданию в МТС, продажи устройств Huawei за первые две недели марта увеличились на 300%, Oppo и Vivo — на 200%, ZTE — на 100%, а Realme — на 80%. В компании также отметили рост интереса к кнопочным телефонам.

Рост спроса на смартфоны в два-три раза подтвердил директор департамента «Мобильные средства связи» «Марвел-Дистрибуции» Вадим Таланюк. Он выразил мнение, что спрос будет падать в ближайшем будущем из-за роста цен, который, скорее всего, продолжится.

Рост показывают бренды, которые готовы удовлетворить спрос и имеют достаточный запас на складах, рассказал изданию руководитель направления «Смартфоны» «AliExpress Россия» Аркадий Маркарьян. По его оценке, происходит смещение интереса пользователей в сторону недорогих и средних по цене смартфонов, где представлен большой ассортимент китайских производителей.


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16 марта в 16:39, просмотров: 386, комментариев: 0

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