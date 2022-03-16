70% россиян чувствуют тревогу из-за сложившейся социально-экономической ситуации

Большинство россиян (70%) в той или иной степени испытывают тревогу в текущей социально-экономической ситуации. Об этом следует из результатов исследования Аналитического центра НАФИ, пишет Forbes.

Сохранять эмоциональное равновесие и контролировать уровень тревожности удается только 30% жителей РФ. В меньшей степени стрессу подвержены молодые россияне 18-24 лет — 48% не испытывают или почти не испытывают стресса, мужчины (41%), россияне с хорошим материальным положением (43%) и опрошенные без высшего образования (33%).

В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет из 53 регионов России.