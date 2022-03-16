Utair: у компании есть запас авиационных компонентов для летной годности лайнеров

Utair продолжает выполнение рейсов по маршрутной сети как внутри России, так и за рубежом, сообщила пресс-служба перевозчика.

«Мы стараемся обеспечить транспортную доступность всех регионов страны, связывая прямыми рейсами практически все крупные города России», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

По данным пресс-службы перевозчика, авиакомпания продолжает полеты за границу - в Азербайджан, Армению, Таджикистан, Турцию и Узбекистан. «Полеты в зарубежные страны осуществляются на самолетах, которые находятся в собственности Utair и зарегистрированы в российском реестре гражданских воздушных судов», - говорится в сообщении пресс-службы.

В авиакомпании также отметили, что Utair обладает достаточными ресурсами для поддержания своего флота в рабочем состоянии. «Техническое обслуживание самолетов авиакомпания проводит в собственных сертифицированных центрах «ТС Техник» в Уфе, Тюмени и Сургуте. Центры имеют достаточный запас авиационных компонентов и все необходимое оснащение для поддержания летной годности лайнеров», - сообщили в пресс-службе.