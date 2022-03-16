На 1 млн сократилось количество пенсионеров, состоящих на учете в ПФР

Число пенсионеров, состоящих на учете в Пенсионном фонде России (ПФР), к 1 января 2022 года составило более 42 млн человек. По сравнению с январем 2021 года этот показатель снизился на 2,3%, или на 970 тыс. человек. Это максимальное снижение с начала 1990-х, пишет со ссылкой на данные ПФР РБК.

Отмечается, что количество пенсионеров на учете в ПФР не включает получателей пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета. Всего их насчитывается около 2,7 млн человек.

Число пенсионеров в России сокращается с 2019 года – по итогам этого года на фоне увеличения пенсионного возраста их количество уменьшилось на 319 тыс. человек. В 2020 году сокращение продолжилось на фоне пандемии коронавируса, за год оно составило 569 тыс. человек.