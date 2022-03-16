Нефтяные компании из Югры и Ямала попали под санкции ЕС

Евросоюз ввел в действие четвертый пакет санкций против России в ответ на «военную спецоперацию» в Украине. Под санкции в странах ЕС попали нефтяные компании «Роснефть», «Транснефть» и «Газпромнефть». Ограничения не затрагивают импорт нефти и газа и транспортировку ресурсов. Остальные сделки, судя по документу ЕС, запрещаются. Как отмечают СМИ, Евросоюз фактически запретил этим компаниям закупку высоких технологий в сфере нефтедобычи.

Под ограничения ЕС попали и другие российские компании, включая «Рособоронэкспорт» и АО «Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"». Кроме того, Евросоюз запретил ввоз духов, алкоголя, бытовой техники, одежды и других товаров стоимостью более €300 за единицу, а также инвестиции в энергетический сектор России, кроме атомной энергетики. Также ЕС ограничил торговлю железом и сталью.

Под персональные ограничения попали бизнесмены Роман Абрамович, Герман Хан, гендиректор «Первого канала» Контантин Эрнст, пропагандист Артем Шейнин и др.