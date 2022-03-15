«Коммерсантъ»: россияне начали торговать валютой в Telegram

В России в соцсетях и мессенджерах стали появляться группы для обмена валюты, несмотря на угрозу ответственности за подобные операции, пишет «Коммерсантъ». По его данным, только в Telegram можно найти десятки каналов по запросам «обмен валюты», «купить доллары» или «обмен валюты Москва».

Большинство таких каналов были созданы или активизировались в первые две недели марта на фоне запрета на продажу наличной валюты банками. Некоторые каналы публикуют «актуальную информацию о возможных местах покупки доллара». Также есть группы по городам, где участники предлагают продать валюту по определенной цене или пишут, сколько валюты им необходимо и сколько они готовы заплатить. Ценник в таких группах достигает 200 рублей за доллар или евро, отмечает издание.

«Теневой сегмент появляется всегда, когда наступают кризисы, можно вспомнить 2008 и 2014 годы», — сказал в беседе с изданием партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. А адвокат Forward Legal Тимур Тажиров предупредил, что за незаконный обмен валюты «предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 75% до 100% суммы незаконной валютной операции».